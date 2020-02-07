Труханов задумал в Одессе масштабный ремонт проспекта Шевченко

В 2020 году в Одессе планируют выполнить работы по капитальному ремонту проспекта Шевченко – на участке от площади Десятого апреля до Дворца спорта.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Проспект Шевченко — одна из основных магистральных улиц города, по которой проходят различные маршруты городского транспорта. Это стало основным критерием выбора этого участка для проведения капремонта», — говорится в сообщении.

Так, на территории от площади Десятого апреля до Дворца спорта планируется полностью обновить покрытие проезжей части с заменой бортового камня. Также будет проведён ремонт технического тротуара, расположенного вдоль бортового камня с двух сторон, с укладкой тротуарной плитки.

Отмечается, что на пешеходном тротуаре со стороны Дворца спорта планируется обустроить пандусы с укладкой тактильной плитки, сделав его доступным для маломобильных групп населения.

Важным этапом работ станет организация заездного кармана для общественного транспорта, чтобы его остановка не мешала общему автомобильному движению по проспекту Шевченко.

Ранее аналогичный карман был обустроен при проведении работ в районе Дворца спорта.

Заездной карман планируется обустроить в районе существующей остановки общественного транспорта (от площади Десятого апреля в сторону Дворца спорта). При этом остановочный комплекс будет демонтирован, новый сместят вглубь тротуара с учётом организации заездного кармана. Тротуар в районе переноса будет выложен новой плиткой, также заменят две опоры контактной сети троллейбуса.

Кроме того, в районе пешеходного перехода будет установлен предупреждающий светофор, обозначающий место перехода, а перед пешеходным переходом установлены шумовые полосы.

Завершающим этапом работ станет установка новых дорожных знаков и нанесение новой дорожной разметки.

В настоящее время проектно-сметная документация, разработанная в 2017 году, находится на корректировке. Выполнение работ займёт около трех месяцев.

Кстати. В 2013 году был сделан капитальный ремонт дорожного полотна на площади Десятого апреля, в 2015 году выполнены работы по реконструкции части улицы Генуэзской с обустройством разворотного кольца трамвайного маршрута №5, в 2018 году проведён капремонт транспортной развязки с трамвайным переездом в районе 5-й ст. Большого Фонтана, в том же году поворот в районе Дворца спорта на проспекте Шевченко привели в соответствие с современными строительными нормами и установили барьерное ограждение на разделительной полосе.



Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание по вопросам строительства дороги «Хаджибей-2», которая призвана обеспечить отведение потока большегрузного транспорта в морской порт с городских дорог общего пользования, а также обеспечить альтернативный въезд в порт.

Фото: «Одесса»