В Одессе продолжается капремонт бульвара Жванецкого

В Одессе продолжаются работы по капитальному ремонту бульвара Жванецкого, ход выполнения которых 14 февраля проинспектировал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

как сообщает официальный сайт города, на сегодняшний день на участке бульвара от Художественного музея до жилого дома по ул. Торговой, 2 завершены все бетонные работы. Здесь с начала старта работ демонтирован старый асфальт, заменены все инженерные сети, проходящие под бульваром, в том числе проложена новая система ливнеотвода.

«Также укреплён склон буронабивными сваями, связанными между собой ростверками, залита бетонная плита-основание под пешеходную часть бульвара, смонтирован новый парапет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на данном участке бульвара ведётся мощение гранитной плиткой, сформированные клумбы заполняются чернозёмом.

Продолжаются работы по конструктивному усилению бульвара на участке между улицей Торговой и жилым домом по ул. Торговой, 2.

По окончанию всех работ бульвар Жванецкого (от Художественного музея до ул. Гоголя) станет благоустроенной пешеходной зоной. Появятся также смотровая и новая детская площадки. Возле Художественного музея планируется расположить парк скульптур. На всём протяжении бульвара красным гранитом будет обозначена велосипедная дорожка, которая станет частью велосипедного маршрута, пролегающего по центру города.

Сообщается, что срок завершения работ — конец 2020 года.

Как сообщала Одесса News, в 2020 году в Одессе планируют выполнить работы по капитальному ремонту проспекта Шевченко – на участке от площади Десятого апреля до Дворца спорта.