Одесса готовится отметить 200-летие начала Греческой революции

14 февраля в одесской мэрии состоялась встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе г-ном Алексиосом Мариосом Либеропулосом.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки мероприятий, которые планируются в Одессе в 2021 году к 200-летию начала Греческой революции, которая завершилась в 1832 году Константинопольским мирным договором, утвердившим Грецию как независимое государство.



Как сообщала Одесса News, днями в одесской мэрии состоялась встреча Геннадия Труханова с губернатором региона Имеретия (Грузия) г-ном Звиядом Шаламберидзе, на которой были обсуждены вопросы развития всестороннего сотрудничества и обмена опытом, в том числе в сфере туризма, публичного управления и администрирования.

Фото и видео: «Одесса»