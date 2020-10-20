В Одессу приехал Посол Швейцарии, о чём с ним говорили руководители города и области

19 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Украине г-н Клод Вильд посетил Одессу.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации, с Послом встретились первый заместитель руководителя Одесской областной государственной администрации Вячеслав Овечкин и заместитель главы ООГА Анастасия Бондарь.



Михаил Куцый по болезни не смог встретиться со швейцарским дипломатом. Но его заместители обсудили реформу децентрализации, которая сейчас завершается в стране, в том числе в одесском регионе, при чём стороны отметили важность всестороннего развития Одесской области не только для Украины, но и для всей Европы.

«Мы хотим поблагодарить Швейцарскую Конфедерацию по поддержке государственного суверенитета Украины. Хочу отметить, что Одесская ОГА готова к дальнейшему сотрудничеству и углублению отношений между нашими странами», — отметил Вячеслав Овечкин.

Со своей стороны Клод Вильд подчеркнул, что между его родиной и Одесской областью есть много общего. Прежде всего, это мультикультурализм, который присущ одесскому региону и Швейцарии.

Анастасия Бондарь рассказала гостю о цифровой трансформации, которая осуществляется в Украине и, в частности, в Одесской области.

«Министерство цифровой трансформации поставило перед собой амбициозную цель — научить 5 миллионов украинцев цифровой грамотности. Одесская ОГА подхватила эту эстафету и теперь мы активно работаем над внедрением цифровизации в реалии Одесщины», — сообщила Анастасия Бондарь.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Украине отметил, что переход Украины к передовым методам предоставления административных услуг является непростой, но крайне необходимым в современных условиях.

«Это действительно амбициозная цель. Я вижу, что в условиях войны и даже пандемии коронавирусной инфекции украинское государство не забывает о реформах, которые необходимы гражданам. Это настоящий европейский подходом», — сказал дипломат.

Встретился с Послом и одесский городской голова Геннадий Труханов. Они обсудили вопросы развития отношений между Украиной, в частности, Одессой, и Швейцарией в условиях пандемии.



«Одесса — стратегически важный город не только для Украины, но и всей Европы, а Одесский регион на сегодняшний день является вектором процветания для Украины. Мы хотим видеть Украину безопасной и процветающей, так как это и наша безопасность», — отметил г-н Клод Вильд.



Как сообщала Одесса News, 13 октября в Одессе в присутствии президентов Украины и Польши подписан Меморандум о намерениях между Государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» и Администрацией порта Гданьск.