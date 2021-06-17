Байден завершил своё первое международное турне и вылетел домой

Глава Белого дома Джо Байден завершил своё первое международное турне и вылетел в американскую столицу в среду после проведения финальной пресс-конференции по итогам встречи с кремлёвским лидером в Женеве.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на CNN.

«Президент США Джо Байден сел на «борт номер один» и отправился из Женевы в Вашингтон после саммита с президентом России Владимиром Путиным», — отмечает телеканал.

Подчёркивается, что во время своего первого европейского турне на посту президента США Джо Байден принял участие во встрече G7 на высшем уровне в Великобритании, в саммитах НАТО и США-Европейский Союз в Брюсселе, а в Женеве (Швейцария) — с Путиным. На этих встречах президент США обсуждал и украинский вопрос.

Путин подтвердил, что на саммите с президентом США Джо Байденом, среди прочего, обсуждался вопрос вступления Украины в НАТО.

«По поводу вступления Украины в НАТО – эта тема обсуждалась «мазком». Пожалуй, здесь нечего обсуждать», — сказал Путин.

Он также сообщил, что на переговорах кратко обсуждались и Минские соглашения.

«Что касается обязательств по поводу Украины: у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов, не собирается ли Москва брать на себя новые обязательства по урегулированию на Украине.

Байден подтвердил, что во время встречи с Путиным был обсуждён украинский вопрос, и Соединённые Штаты заявили о непоколебимой поддержке Украины на фоне агрессии РФ.

«Я сообщил ему о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договорённостей», — заявил Байден.

Он добавил, что обсудил с Путиным ситуацию с правами человека в самой России, вопросы кибербезопасности, стратегической стабильности, позицию США относительно событий в Беларуси. Кроме того, во время саммита были затронуты вопросы, связанные с Сирией, Ираном, Афганистаном и регионом Арктики и т. п.

«Было очень важно встретиться лично, чтобы не было ложных представлений о том, что я хотел обсудить», — подчеркнул Байден.

Одесса News сообщала о некоторых особенностях встречи Джо Байдена и Владимира Путина на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня.

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