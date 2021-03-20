В Белом доме заявили, что Байден упал на трапе самолёта

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал на трапе самолёта из-за сильного ветра.

Об этом заявила представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер, пишет Mediate.

«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама чуть не упала на ступенях», — сказала Жан-Пьер, передаёт gazeta.ru



Она также заверила, что Байден чувствует себя великолепно.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд написала в Twitter, что президент всего лишь оступился на лестнице. Она также сообщила, что ему не нужна помощь врачей.



Ранее президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One.

Как сообщала Одесса News, Президент США Байден назвал российского Президента Путина убийцей.

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