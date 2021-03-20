Умер актёр из «Ликвидации» одессит Александр Казимиров

Актёр Александр Казимиров скончался в возрасте 76 лет.

Об этом сообщил его коллега Юрий Ющенко на своей странице в Facebook.

По словам Ющенко, Казимиров ушёл из жизни 13 марта, причина смерти актёра не приводится.

Александр Казимиров родился в 1944 году в Одессе. В 1966 году он окончил Одесское театрально-художественное училище, после чего был принят в труппу Одесского русского драматического театра.

Актёр сыграл в 37 картинах и сериалах, в том числе в многосерийном телевизионном фильме «Ликвидация». Он также исполнил роль отца Королькова в фильме «Приключения Электроника» 1979 года.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни от коронавируса.

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