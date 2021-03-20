Суд в Одессе не внял просьбам защитников Стерненко освободить его из СИЗО

Приморский райсуд Одессы оставил без удовлетворения жалобу защиты на содержание праворадикала Сергея Стерненко, осуждённого на 7 лет и три месяца по трём статьям Уголовного кодекса Украины, под стражей.

Соответствующее решение приняла судья Лариса Ершова, пишут на странице Стерненко в Facebook его сторонники.

«Судья Ершова своевольно оставила Стерненко под стражей», — подчёркивается в сообщениях.

Объявляется также о том, что в Одессе перед зданием Приморского райсуда и в Киеве, на Банковой 20 марта пройдут митинги протеста в поддержку Стерненко, который 20 марта — день своего рождения — встретит в камере Одесского СИЗО.

Как сообщала Одесса News, 23 февраля суд в Одессе в рамках рассмотрения дела о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году признал виновным Стерненко и вынес ему приговор в виде лишения свободы с конфискацией половины имущества.

До обжалования приговора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Стерненко отрицает свою причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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