В Одессе арестован российский моряк , оправдывавший агрессию РФ в соцсетях

Приморский райсуд Одессы санкционировал арест российского моряка, который, находясь на территории Одесского порта, оправдывал в соцсетях агрессию РФ, призывал присоединяться к России и убивать пленных украинцев.

Об этом говорится в определении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

«Применить к подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей в ГУ «Одесский следственный изолятор» сроком до 60 дней в пределах срока досудебного расследования», — говорится в определении председательствующего на заседании судьи Виктора Иванова.

По данным следствия, уроженец Горьковской области РФ работал старшим помощником капитана на судне Bulk Carrier (Либерия), которое находится на территории Одесского порта. Моряк на протяжении 15–24 июля писал антиукраинские комментарии под постами разных телеграм-каналов.

Как отмечается в определении суда, «используя никнейм, в телеграм-канале подозреваемый осуществлял публичные призывы и распространение материалов с призывами к умышленным действиям, совершённым с целью изменения границ территории Украины и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины».

При обсуждении темы украинских пленных подсудимый разместил комментарий со следующим текстом: ««Зачем хохлопидаров в плен берут??? Кончать их там же, да и делов!», — говорится в определении.

Суд отклонил ходатайство подозреваемого и его адвоката, которые просили не избирать подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей, ссылаясь на поломку мобильного телефона подозреваемого, утверждение, что под его ником мог входить кто-то другой и категорическое отрицание им авторства антиукраинских комментариев в соцсетях.

Избирая меру пресечения, следственный судья учёл, что подозреваемый является гражданином РФ, войска которой ведут боевые действия против ВСУ на расстоянии 100 км от Одессы. Как отмечается в определении суда, есть риск «укрывательства подозреваемого от органа досудебного расследования и суда».

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила и задержала членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которая обеспечивала врага информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Фото и видео: СБУ

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