После 44-х дней перерыва враг вновь обстрелял Киев ракетами

Ночью 21 марта Киев оказался под ракетным обстрелом российских ракет Х-47М2 «Кинжал».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на канал мэра Киева Виталия Кличко в Теlegram.

В Святошинском районе столицы падение обломков ракеты на помещение детсада и жилого дома. В Шевченковском районе горят автомобили.

Зафиксировано падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий в Подольском районе. Сообщается о возгорании в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании в этом районе в результате падения обломков ракеты.

В результате ночной атаки на Киев есть пострадавшие.

«До десяти увеличилось количество пострадавших. Двое из них госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте. В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо — в Святошинском», — говорится в сообщении городского головы.

Одесса News информировала, что состоянием на 20 марта на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения Одесского горсовета находятся 20 человек, пострадавших в результате ракетных атак 15 марта.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy