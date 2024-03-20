В одесских больницах продолжают лечение 20 пострадавших от вражеского обстрела

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения Одесского городского совета находятся 20 человек, пострадавших в результате ракетных атак 15 марта.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что в их числе в крайне тяжёлом состоянии находятся 2 одессита, в тяжёлом – 12 человек, а в состоянии средней тяжести – шестеро.

«Врачи наблюдают положительную динамику в лечении пациентов. Все 5 пациентов, находившихся в реанимационных отделениях (2 пациента в ожоговой реанимации и 3 пациента в общей реанимации) переведены на продолжение лечения в профильные отделения», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что сегодня, 20 марта, одна пациентка выписана для последующего амбулаторного лечения.

Всего уже 8 человек выписаны из больниц на амбулаторное лечение.

Одесса News информировала, что 15 марта враг раз атаковал ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Погибли 21 и ранены более 70 граждан. Среди погибших — сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель-пожарный Денис Колесников, спасатель Виталий Алимов, фельдшер подстанции № 5 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Сергей Ротару, бывший первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин, полицейский Андрей Боярский, командир полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють» Александр Гостищев, медик Андрей Ильюшин, замдиректора по хозчасти внешкольного учебного заведения Александр Березной.

Фото: «Одесса»

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