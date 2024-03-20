Чиновник, разрешивший срубить 1200 деревьев в Нацпарке Одесщины, отдан под суд

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника филиала «Ананьевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» по факту превышения им служебных полномочий.

Как сообщает пресс-служба областного ведомства, следствием установлено, что в 2023 году обвиняемый незаконно выдал лесорубные билеты для проведения вырубки на участках Национального природного парка «Куяльницкий», являющихся объектом природно-заповедного фонда.

«Специальные разрешения предоставлялись без соблюдения требований законодательства», — подчёркивает прокуратура.

Таким образом, на территории лесничества срублено более 1200 деревьев разных пород и диаметров. Согласно судебной инженерно-технической экспертизе, ущерб окружающей среде оценён в 145,6 млн гривен.

По искам Одесской облпрокуратуры суд отменил все эти лесорубные билеты и прекратил вырубку.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года Одесская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении восьмерых участников организованной группы по факту незаконной вырубки деревьев в защитных лесных насаждениях Раздельнянского района почти на 2 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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