2 млн грн «заработал» подрядчик на ремонте школы в Приморском районе Одессы

Приморская окружная прокуратура г. Одессы сообщила о подозрении директору подрядной компании по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств во время капитального ремонта здания, стадиона и благоустройства прилегающей территории школы в Приморском районе Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской обблпрокуратуры.

«Подозреваемый внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах и стоимости фактически выполненных работ и подписал их. В частности, подрядчик завысил объём и стоимость строительных работ при ремонте системы сливной канализации и обустройства ограды территории образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких противоправных действий Одесской территориальной общине нанесено более 2 млн грн ущерба. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Одесса News информировала, что подрядчик завладел бюджетными средствами при выполнении работ по текущему ремонту простейшего укрытия в школе в Пересыпском районе Одессы, завысив объёмы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, тем самым присвоив себе 300 тысяч гривен.

Фото: Одесская облпрокуратура

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