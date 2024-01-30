Боррель о войне в Украине: Мы не видим света в конце тоннеля

Интенсивность боевых действий в ходе полномасштабного вторжения России в Украину не вызывает положительных прогнозов о конце войны.

Об этом высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал, выступая на инвестиционном форуме ЕС – Центральная Азия в Брюсселе. Текст дипломатическая служба Евросоюза опубликовала 29 января, — пишет издание ГОРДОН.

По словам Борреля, несмотря на «существенные санкции против России, которые значительно ослабили её военную машину», она сохранила ресурсы для агрессии, противостояние в Украине продолжается.

«Интенсивность боевых действий возрастает, и мы не видим света в конце тоннеля», – заявил глава европейской дипломатии.

Боррель считает, что суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми.

«Мы должны избегать возвращения в мир, где «сила имеет право и где могущественные страны могут изменять границы в одностороннем порядке», – сказано в тексте его речи.

Он призвал партнёров по Евросоюзу к большей координации во внедрении мер против агрессора, отметив, что ЕС «внимательно следит» за торговлей между еврозоной, странами Центральной Азии и Россией.

«Мы пытаемся проанализировать, какие механизмы позволяют обходить санкции, и должны расширять наше сотрудничество в этом направлении», – добавил представитель ЕС.

Одесса News информировала, что CNN со ссылкой на разведку США и стран Запада считает, что война, которую в феврале 2022 года против Украины начала страна-агрессор РФ, может продлиться ещё не менее двух лет.

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