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В новом пакете военной помощи Украине будут ракеты для HIMARS, NASAMS и HARM

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Министерство обороны США опубликовало содержание дополнительного пакета военной помощи Украине на $400 млн, о котором объявил 23 ноября президент Джо Байден.

Как информирует Пентагон, в него входят ракеты для средств противовоздушной обороны, реактивных артиллерийских систем HIMARS и многое другое, пишет издание ГОРДОН.

В перечень оружия из нового пакета входят:

  • ракеты для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • 150 крупнокалиберных пулемётов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками;
  • ракеты для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
  • 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 10 тыс. 120-мм миномётных снарядов;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • 150 высокомобильных многоцелевых колёсных машин (HMMWV);
  • более 100 лёгких тактических машин;
  • более 20 млн патронов к стрелковому оружию;
  • более 200 генераторов;
  • запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

«В условиях непрекращающихся и жестоких ракетных и беспилотных атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины дополнительные средства противовоздушной обороны остаются неотложной задачей. Дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулемёты помогут Украине противостоять этим угрозам», – говорится в сообщении минобороны США.

Для справки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

Как сообщала Одесса News, Япония отправит Украине экстренную помощь в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на 2,57 миллиона долларов США.

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