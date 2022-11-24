Объекты критической инфраструктуры в Одессе со светом, но трамваи ходить не будут

В Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Одесса. Официально».

Однако, говорится в сообщении, для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня функционировать не будет.

Как информировала Одесса News, из-за ракетных обстрелов 23 ноября Одесса временно обесточена. Обесточена также работа котельных и насосных станций. По информации КП «Теплоснабжение города Одессы», подача тепла будет восстановлена только после возобновления электроснабжения. Водоснабжение также отсутствует из-за обесточения всех насосных станций и резервных линий.

К вечеру 23 ноября было возобновлено энергопитание всех насосных станций, кроме тех, которые снабжают водой потребителей Суворовского района города Одессы и микрорайона «Слободка». В других районах города и пригороде водоснабжение постепенно восстанавливается с соблюдением необходимого технологического процесса. Насосы запускаются постепенно, чтобы не повредить водопроводную систему и не вызвать аварийных повреждений.

Отмечается, что водопроводная система пуста, и для её заполнения водой требуется определённый промежуток времени. На это влияет удалённость потребителя от насосной станции, этаж дома и активность использования водой других потребителей.

Вода уже появляется в домах на первых этажах Киевского района и центральной части города. В случае отсутствия водоснабжения утром 24 ноября нужно обращаться в контакт-центр “Инфоксводоканала” по тел. 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155. Водоснабжение Суворовского района и микрорайона «Слободка» будет обеспечено после возобновления энергоснабжения соответствующих объектов водоканала.

На главном фото остановившиеся 23 ноября из-за отсутствия электропитания одесские трамваи.

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