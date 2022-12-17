В Воздушных Силах рассказали об особенностях последней ракетной атаки РФ

16 декабря враг совершил пуск крылатых ракет не только из Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

«Особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только из Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где и базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты совершили с фрегата «Адмирал Макаров» с акватории Чёрного моря. Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П из самолётов тактической авиации оккупантов, предположительно Су-35.

Кроме того, во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полёт самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К – носителя ракет «Кинжал».

Во время атаки противник также нанёс удар по прифронтовым городам зенитными ракетами с ЗРК С-300 – около 27 пусков.

Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех защитников неба за боевую работу, а особенно зенитно-ракетные подразделения воздушного командования «Центр», которые обороняют воздушное пространство Киевщины. Именно на столицу Украины оккупанты направили больше всего ракет.

Всего было совершено 76 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований «Центр», «Юг», «Восток» и «Запад» во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено 60 ракет оккупантов.

Как сообщала Одесса News, в результате террористических обстрелов со стороны России электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления Объединённой энергетической системы, вследствие чего в НЭК «Укрэнерго» 16 декабря объявили чрезвычайную ситуацию.

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