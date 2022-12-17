Враг хотел испортить одесситам субботнее утро — не удалось

По Одесской области враг с утра субботы, 17 декабря, провёл очередную ракетную атаку.

По официальному сообщению Оперативного командования «Юг» ВСУ, 2 ракеты типа «Оникс» были выпущены из берегового ракетного комплекса, находящегося во временно оккупированном Крыму.

Обе ракеты были уничтожены Силами противовоздушной обороны, — информируют военные ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, в Воздушных Силах ВСУ рассказали подробности ракетного обстрела Украины 16 декабря.

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