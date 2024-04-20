20 апреля враг продолжил системный ракетный террор юга Украины

Враг продолжает системный ракетный террор юга Украины. На рассвете 20 апреля оккупанты направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолётов тактической авиации по Одесской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что бе цели были уничтожены в акватории Чёрного моря.

Утром 20 апреля враг нанёс террористический удар баллистикой с Крыма по Одессе. Поражён инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется.

«В течение ночи и на рассвете силами противовоздушной обороны уничтожены 3 вражеских разведдрона на Криворожье, Николаевщине и Одесщине», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что российские оккупационные войска днём 19 апреля атаковали ракетами два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции.

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