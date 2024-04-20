20 апреля в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 20 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Cеверными РЭС по таким адресам: Николая Михновского, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в, Атамана Чепиги, 4, 52, Андреевского, 16, 10/2, Черноморского Казачества, 1-36, Церковная, 3, 29, Атамана Головатого, 1, 27, 31, Работы продлятся до 20:00.

Центральные РЭС: 2-я Степная 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10б, 11, 11а, 13, 13д, 3-я, 4-я, Степная, Апрельская, Николая Лысенко (Корнюшина), Косяченко Алексея, Йозефа Прибика (Минская), Сельская, Татьяны Тэсс, 3а, 8, 11а, 12а, Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15, Приморская, Преображенская, Софиевская, 7а, Торговая, 1, 1а, 1б, 3, 8, 10. Работы до 20:00.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy