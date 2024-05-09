9 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 9 мая обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Абрикосовая, 4 -16, 45 — 79/уч корп.12, 81 -105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 88, 91, 98 – 104,195, Айвазовского (Тимирязева), 34, Фонтанская дорога, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-21, 25-29, пер. Равенства, 92, пер. Янтарный, 6 – 8. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Базарная, 110, 116, 118, Утёсова, 14/1, 21, 59, 64. Работы до 18:00.

Конная, 2/4-6, 8/10, 12, 14, Университетская (Елисаветинская), 1, 3, Пастера, 17,19, Торговая, 20. Работы до 19:00.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy