В бою за Украину погиб Роман Заярный из Одессы, светлая ему память

13 января в Одессе прошла церемония прощания с водителем-матросом 137-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты Романом Заярным.

Об этом сообщили в Telegram-канале VETERANS HUB ODESA.

Жизнь 46-летнего Романа Заярного оборвалась 12 декабря 2023 года. Он скончался от ранений, полученных в бою.

Роман родился 18 мая 1977 года в городе Горское Луганской области. После начала полномасштабного вторжения был вынужден с семьёй уехать в Одессу. В декабре 2022 года Роман вступил в ряды Вооружённых сил Украины с одним желанием: одолеть врага и вернуться в свободное деоккупированное Горское.

Вместе с побратимами воин выполнял свой долг в районе города Угледар. 15 февраля получил тяжёлое ранение. Почти десять месяцев врачи сражались за жизнь Романа. К сожалению, чуда не произошло… 12 декабря защитник умер от осложнений.

Одесса News сообщала о гибели 18 августа 2022 года во время выполнения боевого задания возле населённого пункта Александровка Херсонской области жителя города Южный в Одесской области Валерия Нехая, похороны которого состоялись лишь в январе 2024 года.

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Фото: Горская горвоенадминистрация

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