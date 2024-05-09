806 дней войны: враг, ворвавшийся в Красногоровку, заблокирован ВСУ

Идут 806-е сутки противостояния ВСУ вооружённому полномасштабному вторжению России в Украину. Особенно горячие бои идут на Донецком и Луганском направлениях. Небольшая группа вражеских штурмовиков вчера прорвалась в город Красногоровка Донецкой области, однако была заблокирована подразделениями ВСУ.

Об этом в эфире «Армія TV» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

«Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности, 59-й бригады, враг был блокирован, и он пока находится там», – рассказал Волошин.

Красногоровка

По его словам, заблокированные оккупанты отрезаны от поставок боекомплекта.

«Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку, и окрестности населённого пункта. За минувшие сутки наши защитники именно этой бригады уничтожили около 30 врагов как раз на подходах к Красногоровке», – подчеркнул Волошин.

Оккупанты уже пробовали зайти в Красногоровку в феврале 2024 года, но были выбиты.

Как информирует Генштаб ВСУ, по состоянию на 6 утра 9 мая, «на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населённых пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск».

В целом, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.

На других направлениях, по сообщению Генштаба, ситуация такова:

в Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений

оперативная обстановка остаётся без существенных изменений на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность на Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка,Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области

нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка,Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области На Лиманском направлении Силами обороны отражены 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества в Луганской области

Силами обороны отражены 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества в Луганской области на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 26 атак в районах н.п. Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Выемка, Ивановское, Новый, Клещеевка и Андреевка Донецкой области

нашими воинами отражены 26 атак в районах н.п. Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Выемка, Ивановское, Новый, Клещеевка и Андреевка Донецкой области на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 45 атак в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Новосёловки Первой, Уманского, Нетайлово, Сокола, Калинового, Новопокровского, Семёновки, Уманского, Невельского Донецкой области

нашими защитниками отражено 45 атак в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Новосёловки Первой, Уманского, Нетайлово, Сокола, Калинового, Новопокровского, Семёновки, Уманского, Невельского Донецкой области на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск в Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области

враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области в Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

На главном фото боец 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ

Одесса News информировала, что 6 мая Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждались основные потребности фронта.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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