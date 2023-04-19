Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Подольском районе

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Подольском районе Одесской области, случившегося 18 апреля в 6 утра.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, в результате аварии недалеко от села Гулянка Окнянской ОТГ один мужчина погиб, ещё один – в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля «LANCIA DEDRA», двигаясь в направлении автодороги М-13 Кропивницкий–Кишинёв, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 39-летний мужчина получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, а 56-летний гражданин в шоковом состоянии с повреждением костей таза был госпитализирован в реанимационное отделение Подольской городской больницы.

«Сейчас полицейские устанавливают, кто на момент автопроисшествия находился за рулём автомобиля. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», — прокомментировал событие начальник следственного отделения № 2 следственного отдела полиции Подольского районного управления полиции Василий Клемпуш.

Как сообщала Одесса News, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Одесса – Рени 14 апреля с участием двух пассажирских автобусов и грузового автомобиля, в результате которого травмировались двое граждан.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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