На трассе Одесса–Рени ДТП, есть пострадавшие

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Одесса – Рени с участием двух пассажирских автобусов и грузового автомобиля, в результате которого травмировались двое граждан.

Событие произошло сегодня, 14 апреля, около десяти часов утра в селе Маяки Одесского района, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса «SETRA» сообщением Одесса – Кишинёв, в котором находилось 20 пассажиров, двигаясь по центральной улице села Маяки, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автопоездом в составе тягача «DAF» с полуприцепом «BODEX», который двигался впереди.

«От удара последний столкнулся ещё с одним двигавшимся в попутном направлении автобусом «БАЗ». В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили водитель автобуса, спровоцировавший ДТП, и одна его пассажирка», — говорится в полицейской оперативной сводке.

Пострадавших госпитализировали в Беляевскую районную больницу. Водителей трёх транспортных средств проверили на состояние опьянения, они трезвые.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и экипаж сектора реагирования патрульной полиции Одесского районного управления полиции №2. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

На данном участке дороги несколько затруднено движение транспорта. На месте патрульные осуществляют регулировку дорожного движения.

Как сообщала Одесса News, полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 6 апреля на регулируемом перекрёстке улиц Малой Арнаутской и Ришельевской.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod