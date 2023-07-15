ДТП в Одессе: пострадали четыре человека

Ночью 14 июля на перекрёстке улиц Космонавтов и Генерала Петрова столкнулись два автомобиля – Volkswagen Transporter и Daewoo Lanos. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что столкновение произошло, когда 62-летний водитель Daewoo проезжал перекрёсток на зелёный сигнал светофора, когда 35-летний водитель Volkswagen двигался на красный.

Отмечается, что в результате аварии в больницу были доставлены младший по возрасту водитель и двое его пассажиров и один пассажир «Daewoo».

«Обоих водителей проверили на состояние опьянения, они были трезвыми», — говорится в сообщении.

Полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года произошло ДТП в Березовском районе Одесской области, на 412 километре трассы Киев-Одесса, в котором грузовой автомобиль с 30 тоннами пшеницы столкнулся с легковым.

Фото: ГУ НПУ в Одесской области

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