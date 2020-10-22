В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве подростка

В Одесской области полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летнего жителя Ширяевского района Одесской области.

Об этом сообщает Ширяевское отделение полиции в Одесской области.

Отмечается, что 36-летний мужчина с охотничьим ружьём пришёл домой к своей сожительнице, с которой накануне поссорился, и уже со двора начал стрелять. Женщина с родственниками бросились на выстрелы. Первым прибежал её несовершеннолетний брат и получил от сожителя сестры несколько пуль в грудь и живот. Остановился правонарушитель лишь тогда, когда отец ребёнка бросился в драку и выхватил оружие.

«От полученных огнестрельных ранений грудной клетки и брюшной полости юноша скончался в реанимационном отделении районной больницы», — говорится в сообщении.

Пока родственники занимались госпитализацией ребёнка, правонарушитель скрылся. Для установления его места нахождения в действие была введена специальная полицейская операция. Автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, правоохранители разыскали на окраине села: подозреваемый спрятал его в овраге, а сам отправился в поля. Через несколько часов оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска, правонарушителя поймали в райцентре, где он искал убежища у знакомых.

Ружьё со стреляной гильзой с места происшествия полицейские изъяли. Кто его владелец и как оно оказалось у злоумышленника, устанавливается.



Сейчас действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года приговором Киевского районного суда г.Одессы признан виновным в убийстве своего приятеля и приговорён к 14 годам лишения свободы 50-летний житель Одессы.

Фото и видео: Ширяевское отделение полиции в Одесской области