Разоблачена схема искусственного увеличения избирателей в трёх областях, в т.ч. Одесской

Полицейские разоблачили лиц, которые искусственно увеличивали количество избирателей в пределах отдельных избирательных участков в 3-х областях, в том числе и в Одесской.

Об этом сообщает Управление коммуникации Нацполиции.

«Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции разоблачили лиц, которые искусственно увеличивали количество избирателей в пределах отдельных избирательных участков. Правонарушения избирательного законодательства полицейские зафиксировали в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения признаков противоправной деятельности, следователи Главного следственного управления Нацполиции начали уголовное производство по ч.2 ст.158 (Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) УК Украины.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники осуществляли изменение избирательного адреса значительному количеству лиц и подавали заявления в Госреестр избирателей об изменении места голосования. Уточняется, что по одному адресу фигуранты регистрировали от 50 до 300 человек.

По информации полиции, заявления об изменении места голосования предоставлялись как в бумажной, так и в электронной форме.

В частности, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом.

В Тернопольской области декан одного из вузов организовал «схему» среди студентов, которые изменяли избирательный адрес за денежное вознаграждение. Более того, перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме в Реестр осуществляли в помещении университета.

На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение изменяли их избирательные адреса.

Отмечается, что 21 октября полиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора провели 11 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов на территории Одесской, Житомирской и Тернопольской областей.

В результате полицейские изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Всю технику направили на экспертизу.

По этим фактам проводятся следственные действия.



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Фото и видео: Нацполиция