В Одессе полицейские разоблачили 29-летнего мужчину в убийстве товарища

Злоумышленник сообщил, что 24-летний друг застрелился на его глазах. Но, как установили следователи в ходе досудебного расследования, «свидетель» напрямую причастен к гибели своего товарища.

Фигуранту сообщено о подозрении, — информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Информация о произошедшем в многоэтажке одного из районов города поступила на спецлинию «102» несколько дней назад. Выехав по указанному адресу, полицейские обнаружили тело горожанина с огнестрельным ранением головы и зарегистрированным на его имя огнестрельным пистолетом в руке, снаряжённым патронами, а рядом стреляную гильзу.

По свидетельству гостя погибшего, который находился рядом с ним, он стал свидетелем того, как товарищ покончил с жизнью.

Начав расследование, следователи территориального подразделения полиции направили на экспертные исследования тело умершего, оружие и другие вещественные доказательства, обнаруженные по месту жительства погибшего.

Также с целью проверки предоставленных свидетелем показаний, с ним проведено психофизиологическое исследование полиграфологом-криминалистом следственного управления ГУНП в Одесской области с использованием полиграфа. Анализ результатов тестирования показал, что предоставленные мужчиной показания недостоверны и он причастен к гибели товарища.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении в убийстве, совершённом по неосторожности. Это преступление карается ограничением свободы сроком от трёх до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года в Одессе, в парке на Крымском бульваре, нашли тело 43-летнего мужчины, погибшего от взрывных травм.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy