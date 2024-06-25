В Одесской области пограничники задержали рекордное количество «уклонистов»

Пограничники Подольского отряда совместно с оперативниками Южного регионального управления ГНСУ, сотрудниками СБУ и следователями ГБР под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры ликвидировали ещё один канал незаконной переправки лиц через границу.

Мероприятия проводились в рамках открытого уголовного производства по ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в ходе реализации оперативной информации в селе Обжилы Подольского района стражи порядка остановили «кортеж» в составе 4-х микроавтобусов вместе с сопровождающим впереди внедорожником с водителем и пассажиром.

«Всего фигуранты уголовного дела пытались доставить на государственную границу 47 мужчин призывного возраста из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей», — говорится в сообщении.

Как было установлено, сбор «клиентов» дельцами осуществлялся с помощью телеграмм-каналов и телеграмм-аккаунтов. Деньги им перечислялись на разные криптокошельки, а цена услуги составляла от 5 до 18,5 тысяч долларов США с одного человека.

Некоторые доверчивые пользователи платили сразу, а некоторые успели заплатить аванс в половину стоимости заявленной суммы. При этом каких-либо гарантий от незаконных перевозчиков они не имели.

Бусы не были приспособлены для перевозки – мужчины ехали на матрасах, прямо на полу, около 100 км.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Транспортные средства и предметы, которые могут являться доказательством противоправной деятельности, изъяты. Организатору и пособникам вручены подозрения по факту совершения ими преступления. Относительно «клиентов» незаконного путешествия составлены протоколы об административных правонарушениях, дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года правоохранители прикрыли в Одессе канал незаконной переправки лиц призывного возраста за границу.

Видео: Госпогранслужба

Фото: СБУ, Госпогранслужба

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