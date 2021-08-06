В Одесском аэропорту пограничники задержали спеца по оборудованию тайников для нелегалов

В Международном аэропорту «Одесса» пограничники выявили иностранца, которого разыскивали за организацию преступной группы, занимавшейся переправкой нелегальных мигрантов.

Задержанным оказался 54-летний гражданин Турции, прибывший авиарейсом из Стамбула, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что во время проверки его документов пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола.

Как выяснилось, мужчина занимался оборудованием тайников в грузовиках, которые в дальнейшем использовались для перемещения групп нелегальных мигрантов из Турции в страны Европейского Союза.

Пограничники немедленно задержали преступника, передали его представителям Нацполиции и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве.

Как сообщала Одесса News, 13 мая по оперативной информации военнослужащие Белгород-Днестровского погранотряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за совершение ряда уголовных преступлений.

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