За $10 тыс одесского пограничника пытались втянуть в схему переправки «уклонистов»

В Одесской области оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду «Юг» задержали мужчину, который пытался подкупить пограничника.

За 10 тыс. долларов США 43-летний местный житель планировал решить вопрос со стражем госграницы, чтобы незаконно переправить в Приднестровский регион Молдовы двух мужчин призывного возраста, — сообщает Госпогранслужба.

За вознаграждение должностное лицо Госпогранслужбы должно было предоставить информацию о местонахождении пограничных нарядов. Организатор предоставил пограничнику задаток – 2 тысячи долларов США, чтобы сделка состоялась. Однако попытка подкупа оказалась тщетной.

Отмечается, что пограничник сразу же сообщил сотрудникам внутренней безопасности ведомства о предложении неправомерной выгоды. Взяточника задержали в одном из населённых пунктов Раздельнянского района во время переправки двух своих клиентов на территорию сопредельной страны.

Как выяснилось, за эту услугу мужчины должны были оплатить по 6 тыс. долларов США каждый в случае удачной сделки.

В настоящее время фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более чем в 180 тыс. гривен.

В отношении мужчин, планировавших незаконно пересечь границу, составлены протоколы об админправонарушениях, дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года в пункте пропуска «Староказачье» Одесской области 43-летний гражданин Китая пытался дать взятку пограничнику, чтобы беспрепятственно попасть в Украину.

Фото: Госпогранслужба

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