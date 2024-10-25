Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины некое предложение для России.

Об этом 24 октября сообщает пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам Путина, турецкий представитель передал эту информацию в Кремль. Глава Кремля не уточнил деталей предложения.

«Турция тоже выступила с инициативой по ситуации в Чёрном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определённые договорённости и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики», – сказал он.

Путин заявил, что согласился на предложение, но потом Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свой План победы. Это, по словам российского президента, перечеркнуло возможность переговоров.

На просьбу оценить от одного до десяти шансы урегулирования нынешнего кризиса Путин заявил, что считает нецелесообразным называть какие-либо цифры и баллы. Он напомнил, что украинская сторона не раз предпринимала попытки наладить диалог, а потом сама от него отказывалась.

Российское пропагандистское издание вновь напомнило, что в июне 2024 года Путин выступил со своими инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России (читай: оккупированных, — ред.). Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Об этом детально информировала Одесса News.

Одесса News также сообщала, что 26 сентября Зеленский в Вашингтоне презентовал План победы Украины президенту США Джо Байдену, а 16 октября представил его в Верховной Раде. План содержит 5 пунктов: приглашение Украины в НАТО уже сейчас, предоставление Украине военной помощи и перенесение войны на территорию России, размещение на территории Украины неядерного стратегического пакета сдерживания, развитие экономического потенциала Украины, в частности, в сфере полезных ископаемых, использование военного опыта Украины в послевоенный период. Также в плане есть три секретных дополнения.

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