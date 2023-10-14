Зеленский в Одессе провёл совещание по ситуации в регионе, докладывал Кипер

13 октября в рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов по ситуации в регионе и обеспечению его жизнедеятельности.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства заслушал информацию от руководителя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера о подготовке к отопительному сезону, защите электрических подстанций и функционировании портовой инфраструктуры.

Было также отмечено, что регион готов к зимнему периоду, подготовлены котельные, теплосети, объекты водоснабжения, образовательные учреждения. Проработаны вопросы обеспечения соответствующих объектов генераторами и защиты электроподстанций.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Одесса» Андрей Гнатов доложил об оперативной ситуации в зоне ответственности ОК «Юг», проинформировал об особенностях и последствиях российских обстрелов портовой инфраструктуры. На совещании обсудили потребности системы противовоздушной обороны для повышения её эффективности.

Командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа доложил об оперативной обстановке в зоне ответственности. В частности, он проинформировал Главу государства о попытках России сорвать гражданское судоходство и действиях Украины по предотвращению этого, о специальных операциях в Чёрном море для борьбы с российскими носителями ракет.

Одесса News информировала, что предыдущий визит Владимира Зеленского в Одессу состоялся 27 июля 2023 года.

Фото: ОПУ

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