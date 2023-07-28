Зеленский в Одессе посетил реабилитационные отделения медучреждений

27 июля в Одессе Глава государства Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки посетил реабилитационные отделения, где защитники Украины проходят восстановительное лечение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский ознакомился с работой реабилитационных отделений в медучреждениях, где защитники Украины проходят программы физической реабилитации и восстановления.

В частности, в одном из таких заведений Одессы создано современное отделение для военнослужащих на 30 коек, что уже сегодня позволяет украинским воинам проходить восстановительное лечение.

Владимир Зеленский пообщался с находящимися на реабилитации в заведении защитниками, пожелал им здоровья и скорейшего восстановления.

Другой медицинско-реабилитационный центр был капитально отремонтирован и переоснащён. Президенту рассказали, что в этом заведении проводится комплексная медицинская реабилитация пострадавших от взрывов, обстрелов, бомбардировок военных и гражданских раненых, восстановление их физического и психологического состояния. Его специалисты постоянно обучаются, перенимают европейский опыт проведения комплексной медицинской реабилитации в стационарных условиях.

Глава государства пообщался с медицинскими работниками из разных уголков Украины и от имени всего украинского народа поздравил их с профессиональным праздником.

«Сегодня мы в разных городах нашей страны поздравляем врачей, военных и гражданских. Из разных частей нашего государства. Мы благодарны вам за помощь, которую вы оказываете нашим военным и гражданскому населению», – подчеркнул он. Владимир Зеленский поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, опыт и профессионализм и вручил государственные награды военным и гражданским медицинским работникам.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям пострадавших в результате атаки РФ в ночь на 20 июля на Одессу.

Фото: ОПУ

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