В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Дмитриев, светлая память

Одесская область потеряла ещё одного защитника — жителя села Демидово Березовского района, 42-летнего сержанта Василия Дмитриева.

Об этом сообщили в пресс-службе Березовского городского совета.

Василий считался пропавшим без вести с 29 марта 2022 года вблизи населённого пункта Александровка Херсонской области. И лишь 13 июня его провели в последний путь.

Василия Дмитриева похоронили на кладбище в родном селе.

Как сообщала Одесса News, 13 июня в последний путь провели Григория Вододюка, 23-летнего жителя Новоборисовской территориальной громады Раздельнянского района.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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