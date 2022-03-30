Украина настаивает на наказании России за использование мин в Чёрном море

Украина настаивает на привлечении России к международной ответственности за использование морских мин как оружия неизбирательного действия, бесконтрольно распространяемого в акватории Чёрного моря.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В частности, в ведомстве отметили, что Россия с начала широкомасштабной агрессивной войны против Украины усиливает противоправную деятельность своих военно-морских сил в Чёрном море.

«Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, Россия придумала новый способ морского разбоя, которым стало использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 г. у побережья Турции и Румынии», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что по результатам проведённой идентификации установлено, что это морские мины, которые к началу 2022 года не состояли на учёте Военно-морских сил Вооружённых сил Украины.

«Указанные мины были захвачены вооружёнными силами РФ в 2014 году во время вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнёрами», — отмечается в заявлении.

По убеждению МИД, такими действиями государство-агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Чёрном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права и уклониться от ответственности за военные преступления и морской разбой.

МИД Украины отмечает, что сознательное использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в де-факто в оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Чёрного Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Ответственность за использование дрейфующих морских мин, а также их непредсказуемые последствия лежит исключительно на РФ и её военно-морских силах, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

« Об использовании Россией дрейфующих мин в Чёрном море Украина, соблюдая свои международные обязательства, уведомила Международную морскую организацию», — говорится в заявлении МИД.

Как сообщала Одесса News, Россия заминировала рекомендованные морские пути от Босфора до Одессы и заявила, что это украинские мины. Дрейфующие морские мины в акватории Черного моря уже обнаружили, в частности, Турция и Румыния.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.