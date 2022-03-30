От вражеского обстрела Николаевской облгосадминистрации погибло 12 человек

Российские захватчики обстреляли Николаев и разрушили областную администрацию сразу после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков, которую отмечают с 28 марта 1944 года.

Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Российские войска нанесли этот удар по Николаеву очень подло. В то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Слава Богу, большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги. Этот очередной акт российской так называемой денацификации Николаева произошёл утром после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков. Николаевцы помнят день 28 марта 1944 года. И видят, на кого похожи российские войска, которые сейчас пытаются захватить их город», – заявил глава государства.

Зеленский сообщил, что, выступая перед парламентом Дании и датским народом, предложил обществу этой страны принять участие в восстановлении города и области после войны.

«В рамках нашей программы восстановления Украины мы привлекаем государства-партнёры, ведущие компании, лучших специалистов для того, чтобы гарантировать скорость и качество восстановления нашей страны», — сообщил Зеленский и добавил, что в Дании восприняли это предложение очень положительно.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видео момента попадания ракеты в здание ОГА.



По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 30 марта из-под обломков 9-этажного здания облгосадминистрации достали тела 12 погибших, 33 человека пострадали.

«Спасатели работают посменно, на месте находится 8 единиц техники и 38 сотрудников ГСЧС. По состоянию на 8 часов работы продолжаются. Из-под завалов изъяты тела 12 погибших, 33 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, которые были переданы бригадам скорой медицинской помощи), — говорится в информации спасателей.

Как сообщала Одесса News, по данным британской военной разведки, российские силы пытаются обойти Николаев, чтобы двигаться на запад в сторону Одессы.

Фото: ГСЧСУ/Facebook

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