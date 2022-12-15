Президент Украины Владимир Зеленский вошёл в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии агентства Bloomberg.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт агентства.

«…Владимир Зеленский отклонил предложения США помочь ему бежать в начале войны и с помощью ночных обращений в социальных сетях убеждал украинцев, что они победят. Зеленский, получивший известность как актёр, сыграв случайного президента в популярном телешоу, применил свои таланты артиста, чтобы выступать перед парламентами по всему миру и заручаться поддержкой борьбы своей нации. Это сработало”, — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские силы, которые сначала уступали врагу в вооружении, вытеснили российские войска из района Киева, а затем и на северо-востоке, благодаря поставкам оружия и финансовой поддержке со стороны США, Европы и других союзников. В ноябре украинские военные одержали большую победу, вернув Херсон – единственный областной центр, который российские силы захватили во время вторжения.

Но, как говорится в статье, война ещё далека от завершения.

«Президент России Владимир Путин намекнул, что может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться заставить Украину и Запад заключить соглашение, которое позволит ему сохранить часть своих достижений. Ожидается, что послевоенное восстановление разрушенной экономики Украины обойдётся в более чем 340 миллиардов долларов”, — пишет агентство.

Кстати. Ранее американский журнал Time назвал Президента Владимира Зеленского и дух Украины «Персоной года» по итогам 2022 года. Британское издание Financial Times назвало Зеленского человеком года, а издание Politico – самым влиятельным человеком в Европе.

Как сообщала Одесса News, 12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран «Большой семёрки», предложив созвать Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как можно реализовать украинскую формулу мира.

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