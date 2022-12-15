Французский регион станет партнёром в подготовке выставки Odesa EXPO-2030

Один из самых развитых французских регионов «Прованс – Альпы – Лазурный берег» согласился стать первым партнёром Украины в подготовке Всемирной выставки Odesa EXPO-2030.

Об этом сообщил на брифинге в Одессе заместитель главы Одесской облвоенадминистрации Роман Григоришин, который был членом украинской делегации на презентации в Париже заявки Одессы на проведение выставки Odesa EXPO-2030.

«На генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже заявку Одессы на проведение выставки Odesa EXPO-2030 оценили как одну из лучших… Уже определился и первый партнёр Украины в подготовке выставки – один из самых богатых французских регионов «Прованс – Альпы – Лазурный берег», – отметил Григоришин.

По его словам, французские специалисты также выразили желание помогать в послевоенном восстановлении Одесской области.

Григоришин уточнил, что основным конкурентом Украины в гонке за право провести выставку Odesa EXPO-2030 рассматривают Саудовскую Аравию.

«Если решение будет базироваться на геополитическом подходе, то EXPO-2030 будет проведено в Одессе, а если предпочтение будет отдано финансовой стороне, то выиграет Саудовская Аравия», — сказал Григоришин.

По словам директора одесского ООО «МИСТБУДСЕРВИС» Евгения Левенберга, возглавляющего ОО «Общественный Совет EXPO-2030», презентацию заявки Одессы на проведение всемирной выставки высоко оценили представители стран-конкуренток Саудовской Аравии и Республики Корея. В настоящее время ведутся переговоры со странами Европы о возможном шефстве над Украиной во время EXPO-2030 и будущем партнёрстве по восстановлению Одесского региона.

Разработкой проекта генерального плана и архитектурной концепции площадки проведения выставки ЭКСПО-2030 в Украине стоимостью 1,3 млн евро занималась всемирно известная британская команда Zaha Hadid Architect. Проектом предусмотрена система строительства павильонов для других государств-участников, а это позволит транспортировать отдельным участникам выставки их модули в свои страны. Компоненты павильонов также могут быть предложены в качестве школ, детских садов, хирургических кабинетов или субсидированных рабочих помещений для цифровой и креативной индустрии Украины.

Все эти модули будут разработаны таким образом, чтобы они могли размещаться на судоходных баржах, которые транспортируют грузы по Чёрному и Азовскому морям и по Днепру. Их можно легко доставить также в крупные города Украины, где они будут использованы как общественная и социальная инфраструктура для территориальных громад по всей стране.

Организаторы брифинга добавили, что результаты отбора стран-претенденток станут известны в ноябре 2023 года. В случае победы Украины на проектирование сооружений выставки Odesa EXPO-2030 будет предоставлен один год, а само строительство площадки стартует в 2025 году.

Как сообщала Одесса News, за право принимать ЭКСПО-2030 соревнуются Рим (Итальянская Республика), Эр-Рияд (Королевство Саудовской Аравии) и Пусан (Республика Корея). Благодаря правительственной и дипломатической работе Украины, Россия, которая тоже претендовала на проведение выставки и была нашим главным конкурентом, отозвала свою заявку.

Согласно условию, выставки могут проходить в одном регионе мира не чаще одного раза в 15 лет. Это значительно усиливает позиции Украины среди конкурентов: в 2015 году выставку проводили в Италии (Милан), в 2020-м – в Дубае (ОАЭ), в 2025 году она состоится в Осаке (Япония).

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