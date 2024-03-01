Министр обороны Франции пообещал передачу Украине 100 дронов Delair

Летом Украина получит заказанные Францией дроны-камикадзе компании Delair.

Об этом проинформировал вечером 29 февраля в соцсети Х министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет издание ГОРДОН.

«В рамках инновационной программы Франция заказывает у Delair 100 дистанционно управляемых боеприпасов, которые прибудут в Украину этим летом», – написал он.

Лекорню отметил, что, в общей сложности, для нужд Украины и Франции планируют заказать у оборонной промышленности 2 тыс. дронов-камикадзе.

Какие именно модели БПЛА передадут Украине, Лекорню не уточнил. На опубликованных им фото – Delair DT46 с размахом крыла 4,5 м и дальностью связи более 50 км.

Для справки. В сентябре 2023 года глава минобороны Франции сообщал о передаче Украине партии из 150 дронов производства Delair. Только за первый год полномасштабной войны Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – €750 млн. Она, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы, бронетранспортёры VAB, боеприпасы, снаряжение.

Одесса News информировала, что президент Франции Эммануэль Макрон 16 февраля 2024 года во время встречи в Париже с Президентом Украины сказал: «Французская помощь должна усилить оборонную способность Украины».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy