В Страсбурге в саммите мэров европейских городов принимает участие Геннадий Труханов

21 октября в Страсбурге (Франция) начался саммит мэров европейских городов — политическая встреча на высоком уровне между мэрами европейских городов и новоизбранными членами Европейского парламента.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что участники саммита обсуждают ключевые вопросы будущего Европейского Союза, в частности, роль городов в его развитии.

Мэр Одессы Геннадий Труханов принимает участие в мероприятии, где обсуждаются вопросы демократии, децентрализации, экологических вызовов и социальных проблем.

Сегодня, 22 октября, планируется встреча мэров с парламентариями в резиденции Европейского парламента. В завершение встречи будет подписана политическая декларация, в которой изложат видение мэров относительно будущего Европы и их роль в укреплении сотрудничества с Европейским парламентом.

Одесса News информировала, что с 13 по 15 октября 2024 года в Париже (Франция) проходила глобальная конференция Fast-Track Cities 2024, в работе которой принимал участие Одесский городской голова Геннадий Труханов. Также Труханов и директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга посетили с рабочим визитом офис ЮНЕСКО в Париже и открыли в столице Австрии Вене 10-й юбилейный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы».

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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