Глава Пентагона приехал в Киев, объявил о помощи в $400 млн и сказал «держитесь»

Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

В ходе встречи глава Пентагона объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $400 млн В этот пакет войдут, в частности:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

миномётные системы калибра 60 мм, 81 мм и 120 мм и снаряды к ним;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортёры М113;

спутниковые средства связи;

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты и обучающее оборудование;

оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

запчасти и вспомогательное оборудование.

Министр заверил, что поддержка в рамках соглашения о безопасности между Соединёнными Штатами и Украиной продолжится. Владимир Зеленский поблагодарил за этот пакет военной помощи и всю поддержку со стороны США с самого начала полномасштабного российского вторжения.

«Благодарю американский народ и Президента Байдена, а также за двухпартийную поддержку: мы очень ценим то, что сделано с начала этой войны. Благодарю за последнюю встречу в Брюсселе на платформе Совета Украина – НАТО. Это была возможность построить прямой диалог с министрами обороны стран-союзников, после чего состоялась сильная встреча на уровне министров обороны G7», – сказал Глава государства.

Он отметил, что во время недавнего телефонного разговора с Джозефом Байденом обсудил План победы, подготовку к зимнему периоду, возможности украинской ПВО и возможности для её усиления. Среди основных вопросов, которые обсудили во время встречи, – разрешение на применение дальнобойного оружия по российским военным объектам и наращивание производства ударных дронов и крылатых ракет, а также артиллерийских снарядов и средств ПВО.

В ходе встречи также обсудили планы скорейшего созыва новой встречи в формате «Рамштайн» на уровне глав государств. Отдельно уделили внимание важности продолжения чёткой координационной работы с международными партнёрами по оказанию безопасности помощи Украине.

Глава Пентагона отметил, что для него является честью встреча с Зеленским.

«Мы остаёмся привержены поддержке борьбы Украины за суверенитет в критический момент войны. Соединённые Штаты твёрдо стоят рядом с Украиной в её борьбе против российской агрессии», – написал он в X по итогам разговора.

Также глава Пентагона встретился в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По словам Остина, это их вторая личная встреча за последнюю неделю.

«После продуктивных дискуссий с министром Умеровым на заседании министров обороны НАТО сегодня я снова подтвердил, что мы стоим бок о бок с Украиной», – отметил он.

Умеров перед встречей сообщал, что среди тем разговора, в частности, была и ситуация на поле боя, пишет «Укринформ».

Ллойд Остин выступил также в Дипломатической академии МИД Украины в Киеве, где он заявил, что, как закончится война РФ против Украины, будет определяться траектория глобальной безопасности в XXI веке.

«Результаты борьбы Украины за свободу помогут определить траекторию глобальной безопасности в XXI веке. Будущее Европы на кону. Сила НАТО на кону. И безопасность Америки под угрозой», – сказал он.

Поэтому, по словам Остина, США и союзники понимают, что «перед лицом агрессии цена принципа всегда ниже цены капитуляции» и чтобы получить преимущество на поле боя, Украине нужен совокупный эффект всех военных возможностей.

«Нет никакой «серебряной пули». Ни одна отдельная сила не сможет изменить ситуацию. Ни одна система не положит конец нападению Путина. Важно то, как Украина даёт отпор. Важен совокупный эффект ваших военных способностей, и нужно сосредоточиться на том, что работает», – заявил он.

«Украина столкнётся со сложными вызовами в ближайшие дни. И как сказал Байден в этой академии в 2014 году, демократия – это не место назначения. Демократия – это дорога, очень тяжёлая… Украина выбрала курс мужества, мы – тоже. Друзья мои, вы идёте тяжёлой дорогой, но вы идёте по ней не одни», – сказал глава Пентагона.

В то же время, как пишет «Интерфакс-Украина», Остин сказал, что «никогда не стоит недооценивать силу защищающей себя демократии».

Глава Пентагона добавил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин считает, будто бы он победит в этой войне, – «и он ошибается».

«Соединённые Штаты дадут Украине то, что ей нужно для борьбы за выживание и безопасность. Украина не принадлежит России и Путину. Украина принадлежит украинскому народу. И Москва никогда не победит в Украине», – подчеркнул Остин.

Он также заявил о недопустимости позволять Путину делать всё, что тот хочет, ведь это, по словам Остина, обречёт следующие поколения «на жизнь в гораздо более кровавом и более опасном мире».

«Мы все должны понимать, что нападение Путина – это предупреждение. Это тизер к миру, построенному тиранами и головорезами. Хаотичный мир насилия, разделенный на сферы влияния. Мир, где хулиганы топчут своих меньших соседей. И мир, где агрессоры заставляют свободных людей жить в страхе», – добавил глава Пентагона.

Одесса News знакомила свих читателей в октябре этого года по поводу распространяющихся в Украине версий о якобы сдаче России оккупированных ею территорий в обмен на членство в НАТО.

Фото: сайт Президента Украины, Минобороны Украины, ЕРА

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