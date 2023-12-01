Зеленский заявил, что война в Украине перешла в новую фазу

Ожидается, что зима осложнит Украине боевые действия после летнего контрнаступления, которое не дало требуемых результатов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью AP, взятом в Харькове 30 ноября и опубликованном 1 декабря, пишет издание ГОРДОН.

Украинский лидер отметил, что «у нас новая фаза войны, и это факт», добавив, что «зима в целом – это новый этап войны», и что «зимняя война трудна».

Как поясняет AP, запасы боеприпасов истощаются, что угрожает остановить украинские боевые действия. Кроме того, «низкие температуры и голые поля», а тыл Украины вновь сталкивается с угрозой полномасштабных российских воздушных нападений на города, которые нацелены на энергетическую инфраструктуру и гражданское население.

Зеленский также признал, что Украина, «к сожалению», на данный момент не добилась желаемых результатов контрнаступления, так как хотела более высоких темпов деоккупации. Он подчеркнул, что с этой точки зрения, «к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт». Президент указал, что так произошло из-за постоянной нехватки вооружения и войск.

По словам главы Украинского государства, страна не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченная численность ВСУ не позволяет вести быстрое наступление. Это, по убеждению Зеленского, не означает, что Украина «должна сдаться». Он подчеркнул, что украинцы уверены в своих действиях и борются за то, что принадлежит им.

По словам Верховного Главнокомандующего, Украине удавалось постепенно добиваться территориальных успехов против более вооружённого и укреплённого противника.

«Смотрите, мы не отступаем, я доволен», – заявил Зеленский.

Он добавил, что также доволен результатами противостояния ВСУ и вооружённых сил страны-оккупанта РФ, «второй армии мира». При этом, отметил украинский лидер, «мы теряем людей, я не удовлетворён».

Президент Украины обратил внимание, что страна не получила всего того оружия, которое хотела. Зеленский подчеркнул, что этим он также не может быть доволен, но и «не может слишком сильно жаловаться».

Одесса News информировала, что побывавший на передовой 30 ноября Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский поставил задачу по строительству фортификационных сооружений.

Фото: ОПУ

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