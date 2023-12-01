В Одессе за сутки произошло 2 резонансных пожара

Ночью 1 декабря одесским спасателям дважды пришлось выезжать на ликвидацию возгораний.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, в 01:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на одесской улице Святослава Рихтера. Здесь загорелось имущество в отдельно стоящем одноэтажном здании кафе.

«В 01:26 пожар локализован и в 01:31 — ликвидирован на общей площади ~5 м.кв. Причина и ущерб устанавливаются. Никто не пострадал. Всего привлекались 5 единиц техники и 24 спасателя», — отрапортовали спасатели.

А в 04:54 поступил сигнал о пожаре по улице Химическая в Одессе. Прибыв на место, спасатели установили возгорание оборудования и крыши в цехе по изготовлению тротуарной плитки.

Отмечается, что подразделения работали по повышенному номеру вызова. В 05:46 пожар локализован и в 06:05 полностью ликвидирован на общей площади ~ 300 м.кв.

«Причина пожара и ущерб – устанавливаются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Всего привлекались 12 единиц техники и 54 спасателя», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о сильном пожаре, произошедшем 29 ноября в городе Ананьев Подольского района Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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