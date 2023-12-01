Телеканал Eurosport присудил победу в номинации «Возвращение года» Свитолиной

Европейский спортивный телеканал Eurosport назвал спортсменку из Одессы Элину Свитолину победительницей в номинации «Возвращение года».

Об этом сообщает издание Большой теннис Украины.

На победу в этой номинации претендовали дуэт Су-Вэй Се из Тайваня и чешки Барборы Стрыцовой и датская спортсменка Каролин Возняцки. В публикации отмечается, что победу в рейтинге Свитолиной принесла игра на Wimbedon.

В начале своего возвращения Элина Свитолина занимала 508-е место в мировом рейтинге, а завершила сезон-2023 на 25-й позиции.

Одесса News информировала, что Элина Свитолина приостановила карьеру в марте 2022-го года из-за беременности, а в октябре впервые стала матерью. Теннисистка вернулась на корт в апреле 2023 года.

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