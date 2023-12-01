В Одессу нагрянула Государственная аудиторская служба: будут серьёзные проверки

До 1 апреля 2024 года Государственная аудиторская служба Украины будет осуществлять плановый финансовый аудит бюджета города Одессы за период с 1 января 2020 по 30 сентября 2023 года.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в связи с грядущими проверками Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился к руководителям структурных подразделений мэрии и коммунальных предприятий с просьбой обеспечить полное содействие и открытость, предоставлять полную информацию и организовать государственным аудиторам рабочее место.

«Спасибо за открытость и понимание. Мы все с вами работаем для того, чтобы территориальное общество было обеспечено всем и получало надлежащие услуги. Это наша с вами основная задача», – сказал заместитель председателя Государственной аудиторской службы Украины Александр Шкуропат.

Фото: «Одесса»

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