Сингапур стал самым дорогим городом мира

Согласно новому глобальному рейтингу, Сингапур и Цюрих опередили Нью-Йорк и стали самыми дорогими городами в этом уходящем году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Japan Times.

В десятку самых дорогих городов мира, по рейтингу 2023 года, вошли: Сингапур и Цюрих, Женева и Нью-Йорк, Гонконг, Лос-Анджелес, Париж, Копенгаген, Тель-Авив, Сан-Франциско.

Цюрих

Согласно отчёту Economist Intelligence Unit (EIU) Worldwide Cost of Living 2023, Сингапур опередил Нью-Йорк, с которым в прошлом году делил первое место из-за заоблачной стоимости разрешения на владение автомобилем ($10 тысяч за право владеть автомоблем) , высоких цен на алкоголь и роста стоимости продуктов.

Цюрих перескочил с шестого места в прошлом году на первое место, отчасти благодаря сильному швейцарскому франку, а также дорогим продуктам, бытовым товарам и местам отдыха.

В целом, мировые цены выросли в среднем на 7,4% в годовом исчислении в национальной валюте, что немного меньше прошлогоднего роста на 8,1%.

Самым дешёвым городом осталась сирийская столица Дамаск, несмотря на то, что стоимость жизни в этом городе подорожала на 321%.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года Одесса оказалась на 20-м месте в рейтинге самых опасных городов в Европе.

Фото: Bloomberg

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