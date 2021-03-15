США — лидер по экспорту оружия в мире, Украина на 12-м месте

США остаются мировым лидером по продаже оружия в мире, а Украина занимает 12-е место в перечне 25 крупнейших экспортёров.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что объёмы международной торговли оружием за период 2016-2020 годы по сравнению с показателями за предыдущие пять лет не изменились. В топ-5 крупнейших экспортёров оружия в мире входят США, Россия, Франция, Германия и Китай. На них в совокупности приходилось 76% всего экспорта вооружения в 2016-2020 годах.

При этом доля американского экспорта в мировой торговле оружием за этот срок выросла с 32% до 37%. Половину из этого вооружения США передали на Ближний Восток.

За период с 2011 по 2020 годы экспорт вооружений США вырос на 15%, что значительно увеличило разрыв между США и вторым по величине экспортёром вооружений — Россией.

Украина в рейтинге SIPRI из-за уменьшения экспорта потеряла позиции и теперь занимает 12 место. В период с 2011 по 2015 годы доля Украины в мировой торговле оружием составляла 2,6%, а в 2016-2020 годы она составляет 0,9%. Крупнейшими экспортёрами оружия из Украины являются Китай (36% от всего экспорта), Россия (20%) и Таиланд (17%).

Как сообщала Одесса News, в 2021 году ВМС Украины сформируют три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ «Нептун» украинского производства и разместят их в южных областях, имеющих выход к Азовскому и Чёрному морям.

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