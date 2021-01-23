В какие страны чаще всего в 2020 году ездили украинцы

В 2020 году наши соотечественники совершили путешествия в 123 страны мира. Всего за границу, даже несмотря на карантин, смогли попасть более 11 млн 250 тыс. граждан Украины.

Как сообщает Госпогранслужба, наиболее посещаемыми стали для наших земляков три страны, граничащие с Украиной: на первом месте Республика Польша — около 4 млн, на втором — Венгрия — 1 млн 635 тыс. и на третьем -РФ — 1 млн граждан Украины.

Среди лидеров прошлого года были также такие страны как Турция, где побывало 965 000 украинцев, и Египет — 730 000.



Отмечается, что большое количество украинцев ездили в Румынию — более 626 тыс., Беларусь — 496 тыс., Словакию — 336 тыс., Молдову — 328 тыс., Германию — 222 тыс. и ОАЭ — 100 тыс. человек.

Популярной для украинцев стала также Австрия, куда совершили своё путешествие 68 тыс. человек.

Нашим соотечественников ее менее интересными были: Италия — почти 60 тыс., Испания — 53,5 тыс., Великобритания — 44,5 тыс., Болгария — 42 тыс., Израиль — 41 тыс., Грузия — 33,6 тыс., Греция — 26,5 тыс., Дания — 24 тыс., Катар — около 20 тыс. и Доминиканская Республика — 14, 5 тыс. человек.

В такие балканские страны как Черногория, Хорватия и Албания ездили 23 тыс., 16,2 тыс. и 12 тыс. украинцев соответственно.

Также для наших соотечественников интересными были Литва, где побывало 33 тыс., Латвия — 19,5 тыс. и Финляндия — почти 10 тыс.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Одессе состоялась международная конференция «Туризм-2020: кризис или опыт?».

Инфографика: Госпогранслужба